Бывший президент «Спартака»: ЦСКА сейчас более фундаментальная и неуступчивая команда

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился оценкой значимости предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Червиченко охарактеризовал текущий сезон ЦСКА как демонстрирующий фундаментальную игру и устойчивость результатов. Встреча команд состоится в воскресенье на домашнем стадионе армейцев, начало матча запланировано на 16:30. Перед этой игрой ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с 21 набранным очком, в то время как «Спартак» располагается на пятой позиции с 18 очками.

«ЦСКА сейчас более фундаментальная и неуступчивая команда. Армейцы не будут терять очки так, как «Локомотив» или «Краснодар». Они будут максимально биться. «Красно‑белые» совершили рывок, догнали лидеров, поэтому будет бойня. Победит тот, кому больше повезет», —

Червиченко отметил, что для «Спартака» этот матч имеет особое значение в контексте борьбы за чемпионский титул. По его мнению, поражение может создать серьезный отрыв от лидера в турнирной таблице, который будет сложно ликвидировать в оставшейся части сезона. Он также добавил, что до предстоящего перерыва в чемпионате у команд остается ограниченное количество матчей, что увеличивает ценность каждого очка.

