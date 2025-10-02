На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший президент «Спартака»: ЦСКА сейчас более фундаментальная и неуступчивая команда

Экс-президент Червиченко заявил, что поражение лишит команду надежд на титул
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился оценкой значимости предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Червиченко охарактеризовал текущий сезон ЦСКА как демонстрирующий фундаментальную игру и устойчивость результатов. Встреча команд состоится в воскресенье на домашнем стадионе армейцев, начало матча запланировано на 16:30. Перед этой игрой ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с 21 набранным очком, в то время как «Спартак» располагается на пятой позиции с 18 очками.

«ЦСКА сейчас более фундаментальная и неуступчивая команда. Армейцы не будут терять очки так, как «Локомотив» или «Краснодар». Они будут максимально биться. «Красно‑белые» совершили рывок, догнали лидеров, поэтому будет бойня. Победит тот, кому больше повезет», —

Червиченко отметил, что для «Спартака» этот матч имеет особое значение в контексте борьбы за чемпионский титул. По его мнению, поражение может создать серьезный отрыв от лидера в турнирной таблице, который будет сложно ликвидировать в оставшейся части сезона. Он также добавил, что до предстоящего перерыва в чемпионате у команд остается ограниченное количество матчей, что увеличивает ценность каждого очка.

Ранее тренер Семин дал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами