Российскому футболисту-ставочнику могут увеличить срок

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Чемпионату» заявил, что организация обратилась в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) в связи с новыми обстоятельствами по делу Владимира Писарского, дисквалифицированного за организацию ставок.

В случае, если будет выявлено, что Писарский самостоятельно делал ставки вдобавок к тому, что участвовал в их организации, футболист может получить дополнительный срок к тому, что уже был назначен.

«Мы обратились в КДК, они получили материалы. Может ли его дисквалификация увеличиться, пусть уже решают специалисты», — заявил Митрофанов.

Владимир Писарский был дисквалифицирован Комитетом по этике Российского футбольного союза на четыре года, из которых три – условно. Футболист перевел четыре миллиона рублей своему другу в день стыкового матча «Сочи», за который он выступал с «Пари НН». Друг сделал 14 различных ставок на эту встречу, выиграв порядка восьми миллионов, в то время как Писарский удалился в первом тайме при счете 1:0 в пользу его команды. В итоге победу одержал «Пари НН». Нападающий прошел полиграф, показавший, что он никак не участвовал в ставках, однако РФС не принял это как аргумент.

Ранее сообщалось, что РПЛ может продать телеправа на 28 млрд рублей.