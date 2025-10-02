На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российскому футболисту-ставочнику могут увеличить срок

РФС может увеличить срок дисквалификации обвиненного в ставках Писарского
true
true
true
close
Футбольный клуб «Сочи»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Чемпионату» заявил, что организация обратилась в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) в связи с новыми обстоятельствами по делу Владимира Писарского, дисквалифицированного за организацию ставок.

В случае, если будет выявлено, что Писарский самостоятельно делал ставки вдобавок к тому, что участвовал в их организации, футболист может получить дополнительный срок к тому, что уже был назначен.

«Мы обратились в КДК, они получили материалы. Может ли его дисквалификация увеличиться, пусть уже решают специалисты», — заявил Митрофанов.

Владимир Писарский был дисквалифицирован Комитетом по этике Российского футбольного союза на четыре года, из которых три – условно. Футболист перевел четыре миллиона рублей своему другу в день стыкового матча «Сочи», за который он выступал с «Пари НН». Друг сделал 14 различных ставок на эту встречу, выиграв порядка восьми миллионов, в то время как Писарский удалился в первом тайме при счете 1:0 в пользу его команды. В итоге победу одержал «Пари НН». Нападающий прошел полиграф, показавший, что он никак не участвовал в ставках, однако РФС не принял это как аргумент.

Ранее сообщалось, что РПЛ может продать телеправа на 28 млрд рублей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами