Игроков «Реала» накормили баурсаками по прилете в Казахстан

Футболисты мадридского «Реала» попробовали блюда национальной кухни по прилете в Казахстан на матч Лиги чемпионов против алма-атинского «Кайрата». Об этом сообщает Kazinform.

После приземления в аэропорту спортсменам предложили испробовать баурсаки. Торжественную церемонию сопровождал национальный оркестр, исполнивший гимн Лиги чемпионов.

«Кайрат» и «Реал» сыграют 30 сентября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболистов мадридского «Реала» освистали по приезду в Казахстан.