Футболистов мадридского «Реала» освистали по приезду в Казахстан

Казахстанские болельщики, которые собрались возле гостиницы в Алмате, чтобы встретить футболистов мадридского «Реала», остались недовольны их поведением. Об этом сообщает Sports.

По информации источника, игроки «сливочных» не реагировали на приветствия со стороны болельщиков, на что получили в ответ свист. После этого возмущенные фанаты «Реала» из Казахстана стали выражать свое недовольство в социальных сетях.

«Кайрат» и «Реал» сыграют 30 сентября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

