Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

Губерниев заявил, что Станковича надо выгнать из «Спартака»

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича надо уволить из команды, передает Metaratings.ru.

«Нет ли ощущения, что «Спартак» без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, «Спартак» будет играть лучше», — сказал Губерниев.

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Станкович не присутствовал на скамейке из-за того, что отбывает месячную дисквалификацию.

