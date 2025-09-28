Стало известно, когда МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рассмотрит вопрос о ОКР, передают «Известия».

«Все идет по плану, мы подготовили еще ряд исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», — сказал Дегтярев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее отстранение России от мирового спорта связали с американским заговором.