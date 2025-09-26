Легенда сборной России: никто сейчас тренеру «Спартака» не даст второй шанс

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил РИА Новости, что никто не будет давать второй шанс тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу.

«Сейчас уже никто не даст Станковичу второй шанс. Если в ближайших играх ничего не наладится, думаю, мы вскоре увидим смену тренера», — сказал Булыкин.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

Ранее Александр Мостовой заявил о готовности войти в тренерский штаб «Спартака».