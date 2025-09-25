Мостовой заявил о готовности войти в тренерский штаб «Спартака»

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что готов войти в тренерский штаб московского «Спартака». Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, он всегда открыт к предложениям и готов присоединиться к штабу сербского специалиста Деяна Станковича в качестве помощника.

«Если жизнь даст такой шанс, то я к нему готов. Я же всегда открыт. Вот мой телефон, звоните! Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Я с удовольствием», — отметил Мостовой.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

В минувшем туре «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

Ранее Александр Мостовой рассказал, как на «Спартак» влияет дисквалификация Деяна Станковича.