На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФИФА показала талисманы чемпионата мира — 2026

ФИФА представила маскотов чемпионата мира — 2026
true
true
true
close
FIFA

Международная федерация футбола (ФИФА) представила три талисмана чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

В качестве маскотов, представляющих каждую из трех стран — организаторов турнира, выбраны лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) и белоголовый орлан Клатч (США).

«Мейпл, Заю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира. Три талисмана возьмут на себя ключевую роль в невероятной, развлекательной атмосфере, которую мы создаем для этого переворачивающего игру турнира», — заявил глава организации Джанни Инфантино.

Мундиаль 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Сборная России, которую ФИФА и Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) в 2022 году отстранили от турниров под своей эгидой, не была допущена к жеребьевке чемпионата мира — 2026.

Ранее появилась информация, что УЕФА намеревается отстранить Израиль.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами