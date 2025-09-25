ФИФА показала талисманы чемпионата мира — 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) представила три талисмана чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

В качестве маскотов, представляющих каждую из трех стран — организаторов турнира, выбраны лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) и белоголовый орлан Клатч (США).

«Мейпл, Заю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира. Три талисмана возьмут на себя ключевую роль в невероятной, развлекательной атмосфере, которую мы создаем для этого переворачивающего игру турнира», — заявил глава организации Джанни Инфантино.

Мундиаль 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Сборная России, которую ФИФА и Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) в 2022 году отстранили от турниров под своей эгидой, не была допущена к жеребьевке чемпионата мира — 2026.

Ранее появилась информация, что УЕФА намеревается отстранить Израиль.