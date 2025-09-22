На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны результаты второго дня Кубка мира по самбо

Россияне заработали девять золотых медалей во второй день Кубка мира по самбо
Виктор Толочко/РИА «Новости»

В Душанбе завершился Кубок мира по самбо. Во второй день соревнований россияне заработали девять золотых медалей.

В соревнованиях по боевому самбо среди мужчин первое место в категории до 64 кг завоевал Александр Донцов, Хадис Гаджиев стал первым в категории до 79 кг,

В соревнованиях по спортивному самбо среди женщин золото завоевала Татьяна Федорова (до 50 кг), Диана Писковец (до 54 кг), Валентина Штенцова (до 59 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Евгения Шевченко (до 72 кг), Анастасия Хомячкова (до 80 кг), Альбина Чоломбитько (+80 кг).

30 июля Международная федерация самбо получила признание Международного паралимпийского комитета (IPC). IPC отметил работу ФИАС по развитию самбо для слепых и слабовидящих спортсменов. ФИАС стала одной из 15 спортивных федераций в мире с таким статусом.

29 мая 2025 года самбо было официально включено в календарь Международного совета военного спорта (CISM).

Ранее россияне выиграли семь золотых медалей на Кубке мира по самбо.

Летние виды спорта
