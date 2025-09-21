На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Теннисист Медведев проиграл 196-й ракетке мира на турнире в Китае
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

В четвертьфинальном поединке российский спортсмен проиграл представителю Китая У Ибину (196-й номер рейтинга). Встреча, которая длилась 3 часа 2 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6.

Медведев выполнил 17 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Ибина один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее украинская теннисистка призвала ужесточить санкции против России.

