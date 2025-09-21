Легенда «Спартака» одной фразой оценил работу Карпина в «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Титов о работе Карпина в «Динамо»: пока не очень

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо», отметив, что он является одним из лучших наставников России, передает «Чемпионат».

«Пока не очень. Но это наш лучший, вернее один из лучших наставников. Это тренер нашей сборной. Ждем, смотрим», — сказал Титов.

17 сентября «Динамо» обыграло «Сочи» в Кубке России. Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой столичной команды со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин, отличившийся впервые после разрыва крестообрахной связки колена в марте этого года.

После этой встречи «Динамо» набрало семь очков и поднялось на вторую строчку в турнирной таблице группы В. Сочинская команда после четырех матчей занимает последнее место, имея в активе два балла.

Ранее Карпин отстранил от тренировок футболиста «Динамо».