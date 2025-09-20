Карпин отстранил от тренировок футболиста «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отстранил от тренировок защитника Муми Нгамале из-за пропуска части тренировок, прошедшей перед матчем 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщает «Мутко Против».

По информации источника, футболист без веских причин не пришел на часть тренировки, за что был наказан со стороны Валерия Карпина.

Игра «Оренбург» — «Динамо» состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

17 сентября «Динамо» обыграло «Сочи» в Кубке России. Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой столичной команды со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин, отличившийся впервые после разрыва крестообрахной связки колена в марте этого года.

После этой встречи «Динамо» набрало семь очков и поднялось на вторую строчку в турнирной таблице группы В. Сочинская команда после четырех матчей занимает последнее место, имея в активе два балла.

