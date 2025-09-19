На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Вашингтоне» рассказали о травме Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о травме Овечкина
Nick Wass/AP

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался по поводу травмы капитана команды Александра Овечкина, отметив, что его состояние оценивается день ото дня. Его слова приводит The Hockey News.

«Тренировочный лагерь только начался, поэтому мы действуем с осторожностью», — заявил специалист.

18 сентября игрок покинул первую тренировку команды из-за травмы нижней части тела. На следующий день Овечкин не вышел на лед.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее чемпион мира одной фразой поздравил Овечкина с юбилеем.

