В «Спартаке» объяснили замену сразу четырех игроков в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча против «Ростова» в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России заявил, что одновременная замена четырех игроков во втором тайме связана с предстоящей игрой чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Почему было так много замен, сразу четыре одновременно? У нас следующая игра днем в воскресенье и совсем мало времени для подготовки, это будет очень важный матч, нам надо будет обязательно набирать три очка. Нам надо быстро выкинуть этот матч из головы и сразу же начать готовиться к матчу с «Крыльями», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась 18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

