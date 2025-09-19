В «Спартаке» объяснили, почему проиграли «Ростову»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча против «Ростова» в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России заявил, что его команда потерпела поражение из-за плохой игры во втором тайме. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Причиной поражения можно назвать весь второй тайм. В первом тайме мы играли здорово, забирали подборы, могли забить и второй гол, правда, могли и пропустить в одной атаке. Во второй половине игры нам не удавалось выигрывать дуэли, у нас не получалось забирать подборы», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась 18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

