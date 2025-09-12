Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог стать первым обладателем Aurus Arsenal. Об этом сообщает Aвто.ru со ссылкой на PlatesMania.

Фотографии, на которых запечатлен минивэн люксовой российской марки и человек, похожий на хоккеиста Александра Овечкина, повявились в сети в сентябре. При этом «Арсеналы» в свободную продажу пока не поступали.

Автомобиль, которыей может принадлежать Овечкину, появился с номерами Р008ВВ77 — именно под восьмым номером россиянин играет за «Вашингтон».

В начале сентября Овечкин вернулся в Вашингтон из Москвы. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам минувшего сезона в активе 39‑летнего Овечкина стало 897 шайб в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.

