Российский голкипер подписал контракт в НХЛ

Российский вратарь Александр Георгиев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

29-летний голкипер подписал трудовое соглашение на сумму $825 тыс. сроком на один сезон. Предыдущим местом работы Георгиева была команда «Сан-Хосе Шаркс».

В минувшем сезоне Георгиев провел 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ – 15 побед, 87,5% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,47

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

