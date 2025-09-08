На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сербским фанатам запретили проносить на матч национальные флаги

В Литве запретили сербским фанатам проносить на футбол флаги страны
close
РИА Новости

Сербским футбольным болельщикам было запрещено проносить на стадион флаги своей страны на выездном матче против Латвии в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Об этом сообщают сербские издания.

Уточняется, что полиция аргументировала такое решение заботой о безопасности и предупреждением возможных конфликтов и столкновений между фанатами. При этом пользователи соцсетей допустили, что причиной могло стать сходство флагов Сербии и России.

Ранее болельщики сербских команд в различных видах спорта на трибунах неоднократно выражали поддержку России. Кроме того, они проходили на стадионы с национальными флагами, а затем переворачивали их, чтобы получался триколор, аналогичный российскому. В свою очередь, на чемпионате Европы — 2024 аналогичном образом поступили и фанаты из России: они прошли на матч национальной команды Украины, выдав свои флаги за сербские, а затем перевернули их.

Сербы обыграли Латвию со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий итальянского «Ювентуса» Душан Влахович.

Ранее в Госдуме заявили, что на Украине «злой слюной изойдутся» из-за матча России и США.

