Скандал в сборной: на тренера-многоженца подали в суд

В адрес тренера вратарей сборной России по футболу Виталия Кафанова подан судебный иск его первой женой Марал, которая требует признать недействительным второй брак бывшего супруга и претендует на раздел совместно нажитого имущества. Об этом «Матч ТВ» рассказали ее представители.

Адвокаты Ирина Продун и Ольга Митрофанова, представляющие интересы Марал Кафановой, направили запрос в Министерство спорта России на предмет служебной проверки в отношении 65-летнего тренера после появления информации о его нескольких зарегистрированных браках.

Виталий и Марал Кафановы поженились в 1998 году, однако, согласно утверждению защиты футбольного специалиста, супруги не живут вместе с 2000 года и давно находятся в разводе, а все нынешние иски бывшей жены — не более чем попытки «срубить денег» безо всяких на то оснований.

В свою очередь адвокаты первой жены Кафанова продолжают настаивать на очевидности наличия у тренера нескольких одновременно зарегистрированных браков, что видно из открытых источников, а также выражают недоумение по поводу отсутствия какой-либо реакции Российского футбольного союза (РФС) и Минспорта на адвокатские запросы касательно предоставлением специалистом в 2021 году при заключении контракта с РФС заведомо недостоверных персональных данных о семейном положении.

«Это выглядит особенно нелепо на фоне недавней инициативы депутатов Госдумы, что уже пора наказывать за флирт на рабочем месте, так как это разрушает семьи. РФС и Министерство спорта, очевидно, игнорируют скандал с 65-летним Кафановым, который оказался многоженцем, ведущим аморальный образ жизни. Пример такого наставника вряд ли будет способствовать укреплению нравственности и правильному воспитанию молодых футболистов», — заявила Продун.

В официальном ответе Минспорта, который имеется в распоряжении «Матч ТВ», говорится, что Кафанов не замещает должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве спорта, вследствие чего ведомственные проверки в его отношении не проводились и не проводятся.

