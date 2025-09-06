Овечкин не спешит возвращаться в Америку

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перенес на несколько дней возвращение в США перед стартом очередного сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.

«Александр еще не улетел. Вылетит на днях, перелет отложил. Все хорошо, не ищите проблем», – подчеркнул Чистяков.

17 сентября Овечкину исполнится 40 лет, однако отложенный вылет за океан никак не связан с предстоящим юбилеем нападающего. В рамках предсезонной подготовки «Вашингтон» проведет первый контрольный матч в ночь с 21 на 22 сентября по московскому времени (против «Бостон Брюинз»), поэтому россиянин обязан к тому времени полноценно включиться в тренировочный процесс. Таким образом, свой день рождения Овечкин отметит за океаном.

В рамках предсезонной подготовки «Кэпиталз» проведут еще пять встреч: в ночь на 26 сентября (мск) против «Филадельфии Флайерз», 28 сентября – против «Нью-Джерси Дэвилз», в ночь на 1 октября – с «Коламбусом Блю Джекетс», на 3 октября – снова с «Бостоном» и на 5 октября – повторно с «Коламбусом».

Регулярный чемпионат НХЛ команда Овечкина начнет в ночь с 8 на 9 октября домашним матчем с «Бостон Брюинз».

Ранее СКА проиграл в первом матче после ухода Ротенберга.