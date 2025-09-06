На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У меня закончились силы»: Джокович объяснил поражение на US Open

Теннисист Джокович о матче с Алькарасом: у меня кончились силы, а он продолжал
true
true
true
close
Kirsty Wigglesworth/AP

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свое поражение в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) от испанца Карлоса Алькараса и признался, что по ходу встречи у него закончились силы. Его слова приводит ESPN.

«К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Думаю, энергии хватило, чтобы бороться с ним и выдерживать его ритм два сета. А потом я выдохся, а он продолжал», — заявил он.

Встреча, которая длилась 2 часа 22 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. 38-летний Джокович сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале US Open Алькарас сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в своем полуфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 101 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 100 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее польский миллионер, отобравший кепку у мальчика на US Open, извинился.

