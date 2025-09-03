Стало известно, какой срок грозит подросткам, избившим заслуженного тренера

Уголовное дело возбуждено после того, как подростки избили заслуженного тренера Александра Пятыгина. Информация об этом появилась в Telegram-канале Свердловской полиции.

Дело было возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. За такое преступление грозит до семи лет лишения свободы.

«Родители [двух подростков, которые стали активным соучастниками избиения] сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — указал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский, где занимаются дети из местной спортивной школы. На тренировку в тот день их сопровождал мастер спорта международного класса и тренер старшей возрастной группы в секции «Лыжные гонки» Пятыгин. По дороге на лесную базу они встретили группу подростков на питбайках. Пятыгин сделал замечание подросткам, на что в ответ получил нецензурную лексику, агрессию и толчки. Для того, чтобы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку.

Несовершеннолетние байкеры решили отомстить взрослому, окружили его на поляне, повалили на землю и жестоко избили, снимая все на телефон. Воспитанники пострадавшего подняли шум и остановили избиение. В результате мужчина получил множественные гематомы и подозрение на перелом нескольких ребер, а юные спортсмены теперь боятся возвращаться в свой «тренировочный» лес.

