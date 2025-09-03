На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какой срок грозит подросткам, избившим заслуженного тренера

РИА Новости

Уголовное дело возбуждено после того, как подростки избили заслуженного тренера Александра Пятыгина. Информация об этом появилась в Telegram-канале Свердловской полиции.

Дело было возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. За такое преступление грозит до семи лет лишения свободы.

«Родители [двух подростков, которые стали активным соучастниками избиения] сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — указал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский, где занимаются дети из местной спортивной школы. На тренировку в тот день их сопровождал мастер спорта международного класса и тренер старшей возрастной группы в секции «Лыжные гонки» Пятыгин. По дороге на лесную базу они встретили группу подростков на питбайках. Пятыгин сделал замечание подросткам, на что в ответ получил нецензурную лексику, агрессию и толчки. Для того, чтобы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку.

Несовершеннолетние байкеры решили отомстить взрослому, окружили его на поляне, повалили на землю и жестоко избили, снимая все на телефон. Воспитанники пострадавшего подняли шум и остановили избиение. В результате мужчина получил множественные гематомы и подозрение на перелом нескольких ребер, а юные спортсмены теперь боятся возвращаться в свой «тренировочный» лес.

Ранее тренер чемпиона России рассказал об атаке БПЛА на Сочи.

