«Не рекламирует Россию»: Булыкин высказался о попадании в Лигу чемпиона кипрского «Пафоса»

Знаменитый в прошлом футболист, бывший нападающий сборной России, столичных «Локомотива» и «Динамо», а также многих зарубежных клубов, включая «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов, леверкузенский «Байер» из Германии и «Андерлехт» из Бельгии, Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о попадании в основной раунд Лиги чемпионов кипрского «Пафоса», принадлежащего российскому бизнесмену Сергею Ломакину.

«Пафос» не рекламирует российский футбол, рекламирует только кипрский футбол. Получит очень солидную прибавку к бюджету, и в каждой игре сейчас можно сразиться с топ-клубами. Это здорово, и будут переполненные трибуны. Это классно для таких команд, как «Пафос», «Кайрат» и других. Даже сам факт попадания в основной раунд ЛЧ дает таким клубам очень много», — считает Булыкин.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Пафос» обыграл по сумме двух матчей со счетом 3:2 (1:1, 2:1) сербскую «Црвену Звезду» и впервые пробился в основной этап главного клубного турнира Европы.

