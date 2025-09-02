В «Спартаке» назвали самую главную цель команды

Игрок «Спартака» Зобнин: цель у нас общая — побеждать и вернуть клуб на вершину

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин обозначил главную цель команды на сезон. Его слова приводит Legalbet.

«Заглядывать так далеко не хочется, да и неправильно это. Мы все тренируемся и каждый день стараемся становиться лучше. Цель у нас общая — побеждать всегда и вернуть «Спартак» на вершину. Поэтому, конечно, уверенность есть. Мы же не будем отказываться от чемпионства! Этого хотят все в клубе. Об этом лишний раз говорить даже не стоит», — заявил он.

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одолел «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве 30 августа, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не собирается уходить из клуба.