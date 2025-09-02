Английский топ-клуб установил мировой рекорд

«Ливерпуль» потратил самую большую в истории сумму на трансферы в одно окно

Английский «Ливерпуль» установил мировой рекорд по затратам на приобретение футболистов в рамках одного трансферного окна. Общая сумма расходов составила €483 млн.

Накануне «мерсисайдцы» совершили самый дорогой трансфер в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), приобретя у «Ньюкасла» шведского нападающего Александера Исака за €144 млн. Таким образом, клуб обновил свой же рекорд, установленный в июне, когда было выплачено €125 млн за немецкого футболиста «Байера» Флориана Вирца.

Также «Ливерпуль» потратил €95 млн на Юго Экитике. Милош Керкез обошелся красным в €46,9 млн, Джереми Фримпонг — в €40 млн, а Джованни Леони — в €31 млн. На этом фоне выглядит практически бесплатным переход 20-летнего венгерского голкипера Армина Печи: за него клуб «Академия Пушкаша» получил €1,78 млн.

В текущем розыгрыше АПЛ «мерсисайдцы» провели три тура и остаются единственной командой, имеющей стопроцентный показатель с тремя победами. Они обыграли «Борнмут» (4:2), «Ньюкасл» (3:2) и «Арсенал» (1:0). В следующем туре им предстоит встретиться с «Бернли».

