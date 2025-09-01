На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ливерпуль» совершил рекордный трансфер в истории английского футбола

«Ливерпуль» купил у «Ньюкасла» форварда Исака за рекордную сумму
25-летний шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак продолжит карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

«Потрясающие ощущения. Я очень долго шел к тому, чтобы оказаться здесь. И сейчас я очень счастлив быть счастью этой команды, этого клуба. Я горд быть частью того, за что он борется, и стремлюсь к этому», — сказал футболист в первом интервью в статусе игрока «красных».

Поясняется, что с ним подписан «долгосрочный контракт». Сроки не уточняются, но ранее ряд инсайдеров сообщал, что соглашение рассчитано до 2031 года. А сумма трансфера стала рекордной для Английской премьер-лиги и составила £130 млн (€150 млн). Любопытно, что прежнее достижение также принадлежало «Ливерпулю»: в июне клуб купил у «Байера» 22-летнего атакующего полузащитника Флориана Вирца, заплатив за него €125 млн.

Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с 2022 года. Он провёл за команду 109 матчей во всех турнирах, в этих играх он забил 62 мяча и отметился 11-ю результативными передачами.

Ранее бывший тренер «Манчестер Юнайтед» лишился работы.

