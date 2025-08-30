«Россия нас перегоняет, а она даже не играет»: легенду сборной Украины подвергли критике

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк пристыдил легендарного футболиста сборной Украины Андрея Шевченко за его управление Украинской ассоциацией футбола (ФИФА). Его слова приводят украинские СМИ.

«Сборная Украины женская не выехала на официальную игру. Потому что визы не успели взять. Вы представляете? При каком президенте УАФ это было? Мы дожили до того, что в Лиге чемпионов от Украины вообще никто не играет. В рейтинге [УЕФА] нас уже Россия перегоняет. А она даже не играет», — заявил он.

В июле Россия обошла Украину в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не проведя ни одного официального матча с 2022 года.

Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в январе 2024 года. Также он является вице-президентом Национального олимпийского комитета Украины.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

