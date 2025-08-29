Футзальные команды из России и США сделали общее фото с флагами

Футзальные команды из России и США сделали совместное фото с флагами своих стран

Футболистки футзального клуба «Норманочка» из Нижнего Новгорода сделали совместное фото вместе с командой «Эквадор» из Нью-Йорка после встречи в рамках турнира Copa Mundo do Futsal, который проходит в Бразилии.

Спортсменки вышли на общую фотографию вместе с национальными флагами стран России и США.

Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу нижегородской команды, которая благодаря этому успеху вышла в плей-офф с первого места своей отборочной группы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с сербским футболистом.