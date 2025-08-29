В UFC подтвердили, что проведут турнир в Белом доме

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что реализаует идею президента США Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме. Его слова приводит MMA Fighting.

«Моя сегодняшняя встреча с Дональдом Трампом превзошла все ожидания. Турнир UFC в Белом доме состоится. В Белом доме пройдут бои. Я поделюсь с вами более подробной информацией в ближайшие две недели», — заявил Уайт.

4 июля Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря об этом заявлении, отметила, что пока не может предоставить никаких подробностей, которые можно озвучить.

UFC — международная спортивная организация, базирующаяся в американском Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам.

