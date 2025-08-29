Российский тренер заявил, что иностранцы играют в РПЛ только из-за денег

Тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что сейчас иностранцы играют в Российской премьер-лиге (РПЛ) только из-за денег, передает «Чемпионат».

«Чтобы футболист пришел, ему должно что-то понравиться. А в нынешней ситуации ему могут понравиться только цифры. Таких цифр может не хватить для определенных футболистов», — сказал Тедеев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

