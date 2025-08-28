Трехкратная олимпийская чемпионка родила в машине

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Сара Шестрем родила ребенка в машине скорой помощи. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

По информации источника, за несколько часов до планируемых родов спортсменка находилась в одной из больниц Стокгольма, откуда ее отправили домой. Там у нее начались схватки, после чего врачи посоветовали ей добираться до родильного отделения на машине скорой помощи. В интервью после родов Шестрем заявила, что дорога в больницу казалась ей очень долгой.

«Мальчик родился прямо в машине скорой помощи у входа в приемное отделение. Это было одновременно и страшно, и волшебно. Ребенок родился здоровым», — заявила пловчиха.



Шестрем является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной олимпийской чемпионкой. 32-летняя спортсменка специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

