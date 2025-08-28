На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трехкратная олимпийская чемпионка родила в машине

Трехкратная олимпийская чемпионка Шестрем родила в машине скорой помощи
true
true
true
close
Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Сара Шестрем родила ребенка в машине скорой помощи. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

По информации источника, за несколько часов до планируемых родов спортсменка находилась в одной из больниц Стокгольма, откуда ее отправили домой. Там у нее начались схватки, после чего врачи посоветовали ей добираться до родильного отделения на машине скорой помощи. В интервью после родов Шестрем заявила, что дорога в больницу казалась ей очень долгой.

«Мальчик родился прямо в машине скорой помощи у входа в приемное отделение. Это было одновременно и страшно, и волшебно. Ребенок родился здоровым», — заявила пловчиха.

Шестрем является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной олимпийской чемпионкой. 32-летняя спортсменка специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о жалобе российских биатлонистов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами