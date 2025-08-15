На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Все меня обманывают!» Дзюба опубликовал пост с обращением

Форвард Дзюба: бейте меня, вы никогда не сможете сломать меня
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал необычный пост.

«Бейте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!» — указано в тексте видео, которое опубликовал форвард.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

После четырех туров РПЛ «Акрон» идет на седьмой позиции, набрав шесть баллов.

Ранее Антона Миранчука пригласили в «Локомотив».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
