Молодой российский талант оценил вероятность перехода в европейский клуб

19-летний Кисляк об интересе «Фенербахче»: я сконцентрирован на сезоне с ЦСКА

19-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк на фоне интереса турецкого «Фенербахче» заявил, что на данный момент сконцентрирован на игре в армейском клубе. Его слова приводит «Чемпионат».

«Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идем в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над «Краснодаром», — заявил Кисляк.

Всего в завершившемся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

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