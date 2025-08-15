10-летняя шахматистка установила рекорд, обыграв гроссмейстера

10-летняя индийская шахматистка Бодхана Сиванандан установила мировой рекорд, одержав победу над гроссмейстером Питером Уэлссом.

На турнире в Ливерпуле Сиванандан обыграла Уэллса в партии с классическим контролем времени. Таким образом, в возрасте 10 лет и 5 месяцев она стала самой молодой девушкой-шахматисткой, победившей гроссмейстера.

До этого рекорд принадлежал представительнице США Кариссе Ип. На чемпионате Новой Англии в 2014 году американка, которой на тот момент было 10 лет и 11 месяцев, одержала победу над своим соотечественником — гроссмейстером Александром Ивановым.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

21 июля Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом при условии, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Сергей Карякин сравнил зарплаты шахматистов и футболистов.