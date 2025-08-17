Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз

Российскому футболисту Федору Смолову заблокировали аккаунт на платформе для прямых трансляций Twitch. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

16 августа футболист конфликтовал с юным киберспортсменом во время матча по CS. После своей неудачи в игре, он начал оскорблять оппонента, а также шутить про «мамаш». После этого Смолов публично угрожал киберспортсмену и обещал приехать, чтобы «дать леща». Предполагается, что именно угрозы послужили поводом для блокировки аккаунта Смолова.

На аккаунте высвечивается надпись «Этот канал временно недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продажи Twitch».

Twitch — это платформа для прямых трансляций, популярная прежде всего среди любителей видеоигр, но также предлагающая контент на другие темы, такие как музыка, творчество и киберспорт. Пользователи могут смотреть трансляции в реальном времени или в записи, а также взаимодействовать друг с другом через чат.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его.

Ранее Смолов сообщил, что сыграет за медиаклуб в Кубке России.