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Чемпион России сыграет за медиаклуб в Кубке России

Нападающий Смолов сыграет за «БроукБойз» в Кубке России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чемпион России в составе «Краснодара» Федор Смолов сыграет в Кубке России за медиаклуб «Броук Бойз». Об этом футболист сообщил в своем Telegram-канале.

«Here we go», — написал Смолов, сопроводив пост фотографией с футболкой команды.

В первом раунде Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» одержали «Орел» со счетом 3:2.

В первом тайме на 29-й минуте счет открыл Максим Майрович. Во второй половине «Орел» вышел вперед: отличились Артем Лукша на 55-й и Гоча Гогричиани на 70-й минутах. На 75-й минуте Денис Анисимов восстановил равновесие, а победу «Броук Бойз» принес Илья Мазуров на 83-й минуте. На 90+4-й минуте Лукша получил красную карточку.

В следующем матче медиафутбольный коллектив сразится с курским «Авангардом».

В прошлом году «Броук Бойз» также преодолели стадию первого раунда, обыграв обнинский «Квант» по пенальти.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее гол блогера помог «Амкалу» одержать победу в матче Кубка России.

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