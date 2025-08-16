Медиафутбольный клуб может побить мировой рекорд

Бывший баскетболист НБА Подкользин сыграет за «Амкал» в Кубке России

Президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Попков в своих социальных сетях заявил, что бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Павел Подкользин сыграет за команду в Кубке России.

Подкользин был включен в Книгу рекордов России, как самый высокий человек страны — его рост составляет 2 м 26 см.

Планируется, что 40-летний экс-баскетболист будет использоваться в роли таранного форварда.

Ожидается, что этим выступлением «Амкал» побьет два рекорда: самый высокий игрок в истории мирового футбола и самый возрастной автор гола в истории Кубка России.

В первом раунде Пути регионов «Амкал» обыграл «Квант» с голом стримера. В следующем раунде медиаклуб сыграет с «Калугой». Встреча состоится 19 августа в 17:00 по московскому времени.

Лучшим результатом «Амкала» в Кубке России стал выход в 1/32 финала.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее блогер Wylsacom стал профессиональным вратарем.