Татьяна Тарасова о встрече Путина и Трампа: это отразится на хороших перспективах во всем

Татьяна Тарасова рассказала о теплой атмосфере на встреча Путина и Трампа

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что на встрече между Владимиров Путиным и Дональдом Трампом была теплая атмосфера, передает РИА Новости.

«Такая теплая атмосфера на встрече президентов двух стран, конечно, отразится на хороших перспективах во всем. Просто замечательно наблюдать за тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп сказали друг другу», — сказала Тарасова.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее в Кремле раскрыли, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российского спорта.