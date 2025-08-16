Легенда ЦСКА: «Динамо» Карпина не понимает, во что играть

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин назвал армейцев фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Команда Карпина пока не понимает, во что играть. И как правильно делать это. ЦСКА — фаворит. Они набрали ход, ни одного матча не проиграли. А у «Динамо» пока проблемы с игрой», — сказал Гришин.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» состоится 17 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Динамо» набрало пять очков в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги под руководством возглавившего команду в межсезонье Карпина. В последнем матче групповой стадии Кубка страны динамовцы со счетом 0:4 уступили на выезде «Краснодару».

ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место, набрав восемь очков.

