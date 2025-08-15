На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок сборной России сравнил Карпина со Станковичем

Экс-футболист Деменко: у Карпина доверия больше, чем у Станковича
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за ведущие клубы страны и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о неудачном начале сезона московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«У Карпина, однозначно, доверия чуть больше чем у Станковича, потому что он только что пришел в команду. Но он, конечно, точно не ожидал такого старта, что команда так начнет играть. И какой бы ни был состав в Кубке, он тоже настраивал команду на победу. Другое дело, как сыграл «Краснодар» — надо отдать ему должное. Молодежь сыграла здорово, ребята, кто играет в основном состав – тоже. А Карпин будет общаться со своими игроками, с защитниками, которые допустили ошибки. Понятно, что для них это будет уроком. Наверняка они претендуют на места в составе, и Карпин им расскажет, что это за места», — считает Деменко.

«Динамо» набрало пять очков в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги под руководством возглавившего команду в межсезонье Карпина. В последнем матче групповой стадии Кубка страны динамовцы со счетом 0:4 уступили на выезде «Краснодару».

Ранее стали известны подробности о состоянии футболиста, получившего тяжелые травмы в ДТП.

Футбол. Чемпионат России
