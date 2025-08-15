На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус с футбольной командой попал в ДТП в Омской области

Автобус с футболистами попал в ДТП в Омской области, есть пострадавшие
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Автобус, перевозивший футболистов, попал в аварию с несколькими фурами и иномаркой в Тюкалинском районе Омской области. Об этом РИА Новости рассказали в МВД региона.

«Два человека пострадали в ДТП: пассажир автобуса, футболист команды «Тюмень-2» и водитель BMW. По предварительной информации, пять автомобилей стали участниками аварии, среди которых большегрузы. Обстоятельства аварии уточняются», — указали в МВД.

Также указано, что пассажиры автобуса размещены в Тюкалинском районе, пострадавшие доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Футболисты «Тюмени-2» 16 августа должны были сыграть в Омске с местной командой «СибГУФК-Иртыш-2» в матче 16-го тура регионального первенства страны среди команд третьей лиги. Игра должна была начаться в 11:00 по местному времени, однако в скором времени после ДТП на официальном сайте клуба «Тюмень-2» появилась информация, что поединок будет перенесен. Новые дата и время начала игры не указаны.

Ранее 14-летние футболисты устроили массовую драку в Казахстане.

Хроника
