Канадский хоккеист «Динамо»: у России сейчас дурная репутация

Канадский хоккеист московского «Динамо» Максим Комтуа заявил, что у России сейчас дурная репутация, передает RDS.

Комтуа заявил, что в России заново открыл для себя удовольствие от игры в хоккей.

«У страны сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город», — добавил игрок.

В прошлом сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где уступило челябинскому «Трактору». Комтуа провел в Кубке Гагарина 15 матчей, набрав 13 (7+6) очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

