Стало известно, сыграет ли Сафонов в Суперкубке УЕФА

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начнет матч Суперкубка УЕФА против английского «Тоттенхэма» на скамейке запасных. Об этом сообщает RMC Sport.

Издание утверждает, что в стартовом составе игру начнет француз Люка Шевалье. Украинский защитник Илья Забарный не будет включен в заявку, как и итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Также матч пропустил полузащитник Жоау Невеш: он дисквалифицирован.

7 августа France Football объявил номинантов на приз Льва Яшина — лучшему вратарю по итогам 2025 года. Шевалье и Доннарумма оказались в списке из 10 человек.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Встреча состоится 13 августа в итальянском городи Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее легенда сборной России дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм».