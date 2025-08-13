Легенда сборной России дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что считает французский «ПСЖ» фаворитом матча за Суперкубок УЕФА против английского «Тоттенхэма», передает «ВсеПроСпорт».

«В матче с «ПСЖ» сложно прогнозировать победу «Тоттенхэма». Тем более, это только старт сезона, первый официальный матч, у «шпор» еще и состав обновился, не все могли успеть сыграться», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 13 августа в итальянском городи Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

