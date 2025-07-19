Овечкин раскрыл, как к россиянам относятся за рубежом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об отношении к российским хоккеистам за рубежом — в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). При этом хоккеист посетовал, что сборную России до сих пор не допустили на крупные международные турниры. Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

«За рубежом все нормально, к нам относятся хорошо. Но отношение может быть одно, но сами видите, что происходит, — недопуск сборной России до Олимпийских игр, до чемпионата мира.

Надеюсь, что в скором будущем нас допустят, и ребята смогут участвовать на Олимпиаде и других больших турнирах», — сказал Овечкин.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее Овечкин ответил, сможет ли кто-то побить его рекорд в НХЛ.