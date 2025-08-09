На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренеру и спортивному директору «Спартака» предрекли скорое увольнение

Экс-глава «Локомотива» Наумов предрек скорое увольнение Станковичу и Кахигао
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в интервью Legalbet заявил, что в ближайшее время главный тренер «Спартака» Деян Станкович и спортивный директор Франсис Кахигао могут быть уволены.

По его словам, у «Спартака» сложный календарь, где команде будет сложно рассчитывать на набранные очки.

«Я абсолютно согласен, что ближайшие три матча «Спартака» с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином в РПЛ будут ключевыми для будущего Станковича. Эти следующие три игры будут определяющими для него. Больше ему никто никаких скидок делать не будет. Если они провалят эти матчи, то Станковича уберут», — заявил Наумов.

Прямо сейчас «Спартак» играет на «РЖД Арене» против «Локомотива» и уступает со счетом 0:1, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В предыдущих трех турах против махачкалинского «Динамо», калининградской «Балтики» и тольяттинского «Акрона» «Спартак» набрал четыре очка из девяти возможных.

Ранее ЦСКА разгромил «Рубин» в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
