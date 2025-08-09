На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФНС заблокировала счета объявленного в розыск футболиста Савина из-за долга в 7 млн

ФНС заблокировала счет экс-футболиста Савина из-за долгов по налогам
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина ( блогер КраСава) из-за долгов по налогам на 7,541 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик».

Указано, что у футболиста, который проживает на Кипре, в России зарегистрирован действующий ИП, его основной вид деятельности – «зрелищно-развлекательная и прочая».

В апреле 2025 года появилась информация, что Савин задолжал налоговой 11,7 млн рублей. Сообщалось, что ФНС заблокировала счета Савина. Отмечается, что блогеру грозит уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

В 2023 году Савин был оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 50 тыс. рублей. После этого блогер продолжил негативно высказываться по этой теме, из-за этого в 2024 году на него завели уголовное дело. В феврале 2025 года МФД объявило Савина в розыск, при этом не уточняется, по какой именно статье.

Савин уехал из России в 2022 году. Он обосновался на Кипре, где купил местный клуб, переименовав его в «КраСаву».

Во время своей футбольной карьеры он выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и «Луч-Энергию» из Владивостока.

Ранее в в Госдуме высказались о блокировке счетов Елены Исинбаевой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами