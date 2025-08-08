«Бьет по ее репутации»: в Госдуме высказались о блокировке счетов Исинбаевой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова сочла странным тот факт, что двукратная победительница Олимпиады Елена Исинбаева не платит налоги. Ее слова приводит РИА Новости.

«Для меня странно, что можно не платить налоги. Это очень странно, потому что ведь это бьет по ее репутации. В этом то все и дело», — заявила Журова.

6 августа Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Налоговая ограничила доступ к трем счетам Исинбаевой, привязанным к ее ИП из-за задолженности, которую она очень медленно погашает.

27 июня 2025 года ФНС заблокировала три счета спортсменки. В апреле долг Исинбаевой составил 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. На тот момент ее задолженность составляла 818 тыс. после частичной выплаты долга. 3 июля 2025 года Исинбаева погасила задолженность перед налоговой. После этого ее счета разблокировали, а исполнительные производства прекратили. В материале говорится, что большую часть долга составляли просроченные коммунальные платежи.

Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Ранее Ирина Роднина отметила, что заслуги не освобождают Исинбаеву от задолженностей.