Легенда сборной СССР Кавазашвили заявил, что Сафонов ошибся с выбором «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что российский голкипер Матвей Сафонов ошибся, когда решил перейти во французский «ПСЖ». Его слова приводит РИА Новости.

«Когда его приглашали в «ПСЖ», я сразу сказал, что ему нельзя уходить в клуб, где основным вратарем является голкипер сборной Италии. Ему просто не дадут играть в основном составе. Чтобы выйти на поле, он должен быть на целую голову выше и лучше, чем нынешний основной игрок команды. Но кто меня будет слушать?» — заявил он.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. По ходу турнира Сафонов дважды сыграл на групповом этапе.

Ранее Дмитрий Булыкин раскрыл, вернется ли Сафонов в Россию.